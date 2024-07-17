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Происшествия

Великолучанин украл лебёдку из колхоза

Великолучанин украл электрическую лебёдку из колхоза, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД.

16 июля в полицию обратился 45-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный проник в сельскохозяйственный производственный кооператив на улице Горицкой в Великих Луках. Неустановленное лицо повредило навесной замок и проникло на склад, где похитило электрическую лебёдку. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее не судимый 41-летний великолучанин. Он дал признательные показания.

Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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