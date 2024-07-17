Работа НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями станет темой круглого стола в медиацентре ПАИ

12:18, 17 июля 2024, ПАИ

Работа НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями станет темой круглого стола в медиацентре ПАИ в среду, 17 июля, в 15:00.

Какие проекты реализуют региональные некоммерческие организации в помощь псковичам с ограничениями по здоровью? Как НКО взаимодействуют друг с другом? Какие инструменты и механизмы используются для поддержки эффективности общественников? Эти вопросы обсудят эксперты, представители общественных организаций в медиацентре ПАИ на традиционном круглом столе, посвященном развитию социально ориентированных НКО Псковской области.

Участниками дискуссии станут председеталь Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, директор благотворительного фонда помощи детям-инвалидам, ветеранам и малоимущим семьям Максим Савельев, директор Центра доступной абилитации «Добрея» Наталья Лобанова, председатель совета межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» Андрей Царев, директор АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Татьяна Марина и председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев. Видеотрансляцию дискуссии смотрите в официальной группе ПАИ в ВК.