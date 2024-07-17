Михаил Ведерников наградил лучших выпускников школ Псковской области

12:46, 17 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил лучших выпускников школ региона сегодня, 17 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мне особенно приятно отметить, что за последние годы показатели улучшились. В прошлом году они были в два раза ниже. Вы большие молодцы, и ваши усилия заслуживают уважения и благодарности. За годы учёбы вы сталкивались с различными сложностями, вы закаливали свою волю и характер. Отдельных слов благодарности удостоены ваши родители и учителя, которые вас поддерживали, направляли, и для каждого из них – это личный праздник. Но, в первую очередь, это результат вашей целеустремлённости, ответственности, и вы можете этим гордиться», – сказал губернатор.

Глава региона пожелал выпускникам не забывать малую родину. «Я желаю, чтобы вы старались жить так, чтобы Псковская область могла вами гордиться и чтобы вы Псковской области старались помогать. Мы крайне заинтересованы, чтобы вы нашли интересную работу, возможность профессионально развиваться, приносить пользу обществу у нас в регионе», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, региональный комитет по образованию готовит меры поддержки для медалистов, которые заключили целевые договоры, отметил он.

«Государственное управление, образование, медицина, сельское хозяйство, промышленность – нам везде требуются молодые, амбициозные, профессиональные специалисты, которые будут вносить значительный вклад в развитие региона. Пройдёт немного времени, и вы будете стоять у руля практически всех этих направлений», – сказал губернатор.

Он также пожелал выпускникам успехов в дальнейшей учёбе, силы и удачи.

«Для нас это стало стимулом продолжать работать дальше. Мы все убеждены, что, несмотря на все трудности, можно прийти к успеху и стать причиной для гордости как малой родины, так и всей страны в целом», – отметила выпускница школы № 1 Невельского района Екатерина Шаворова и поблагодарила губернатора за наставления.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Михаил Ведерников также вручил благодарности 14 выпускникам из Пскова, Великих Лук, Островского района и Невельского муниципального округа, набравшим по итогам государственной итоговой аттестации 100 баллов по одному или нескольким предметам.

Также в торжественном приёме приняли участие около 130 золотых медалистов из школ Псковской области.

Всего в 2023–2024 учебном году освоение средней общеобразовательной программы завершили 2 392 псковских обучающихся. По итогам государственной итоговой аттестации 37 обучающихся получили 100 баллов, пять из них набрали 100 баллов по двум предметам.

345 выпускников псковских школ являются обладателями медалей I и II степеней (223 и 122 соответственно).