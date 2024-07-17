Михаил Ведерников наградил лучших выпускников школ Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил лучших выпускников школ региона сегодня, 17 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
«Мне особенно приятно отметить, что за последние годы показатели улучшились. В прошлом году они были в два раза ниже. Вы большие молодцы, и ваши усилия заслуживают уважения и благодарности. За годы учёбы вы сталкивались с различными сложностями, вы закаливали свою волю и характер. Отдельных слов благодарности удостоены ваши родители и учителя, которые вас поддерживали, направляли, и для каждого из них – это личный праздник. Но, в первую очередь, это результат вашей целеустремлённости, ответственности, и вы можете этим гордиться», – сказал губернатор.
Глава региона пожелал выпускникам не забывать малую родину. «Я желаю, чтобы вы старались жить так, чтобы Псковская область могла вами гордиться и чтобы вы Псковской области старались помогать. Мы крайне заинтересованы, чтобы вы нашли интересную работу, возможность профессионально развиваться, приносить пользу обществу у нас в регионе», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Кроме того, региональный комитет по образованию готовит меры поддержки для медалистов, которые заключили целевые договоры, отметил он.
«Государственное управление, образование, медицина, сельское хозяйство, промышленность – нам везде требуются молодые, амбициозные, профессиональные специалисты, которые будут вносить значительный вклад в развитие региона. Пройдёт немного времени, и вы будете стоять у руля практически всех этих направлений», – сказал губернатор.
Он также пожелал выпускникам успехов в дальнейшей учёбе, силы и удачи.
«Для нас это стало стимулом продолжать работать дальше. Мы все убеждены, что, несмотря на все трудности, можно прийти к успеху и стать причиной для гордости как малой родины, так и всей страны в целом», – отметила выпускница школы № 1 Невельского района Екатерина Шаворова и поблагодарила губернатора за наставления.
Михаил Ведерников также вручил благодарности 14 выпускникам из Пскова, Великих Лук, Островского района и Невельского муниципального округа, набравшим по итогам государственной итоговой аттестации 100 баллов по одному или нескольким предметам.
Также в торжественном приёме приняли участие около 130 золотых медалистов из школ Псковской области.
Всего в 2023–2024 учебном году освоение средней общеобразовательной программы завершили 2 392 псковских обучающихся. По итогам государственной итоговой аттестации 37 обучающихся получили 100 баллов, пять из них набрали 100 баллов по двум предметам.
345 выпускников псковских школ являются обладателями медалей I и II степеней (223 и 122 соответственно).
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