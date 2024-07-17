Студенты ПсковГУ: от участников – к сотрудникам дирекции Всероссийского проекта «Истоки. Школа»
В прошлом году большинство студентов были участниками молодёжного историко-культурного форума «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События», а в этом году получили возможность подойти к проекту с другой стороны и стали уже членами дирекции. Теперь студенты ПсковГУ могут пополнить своё портфолио и таким опытом.
Как опыт участия в сменах помог ребятам и чему они смогли научиться, как получилось совместить работу в проекте и летнюю сессию, практику, рассказали активисты вуза.
Работать в команде
Никита Иванов – администратор по техническому обслуживанию форума. На трёх заездах из шести он занимался подготовкой и техобслуживанием залов, в которых проходили мероприятия, и блоков, где проживали участники. Отвечал за расстановку мебели, решал материально-технические проблемы. Иногда одна мелочь может помешать всему делу – Никита Иванов занимался как раз такими, незаметными на первый взгляд, но очень важными задачами.
В прошлом году он принимал участие в качестве слушателя «Истоков». Этот опыт помог студенту в общем и целом понять, как устроена работа форума, в том числе в плане логистики. Кроме того, дал ему возможность проще адаптироваться к трудовым обязанностям.
«Благодаря работе на форуме в этом году я получил навыки организации крупных мероприятий и взаимодействия в коллективе», – отметил Никита Иванов.
Стать организатором
Студент Артём Медведев, как и Никита Иванов, в прошлом году был участником форума, а в этом стал сотрудником. На заездах «Школа реставратора», «Твой герой», «Медиа. Истоки» и «Семейное волонтёрство» помогал в наборе команды, а затем присоединился к группе администраторов залов. Ребята готовили общественные пространства форума к лекциям, мероприятиям, следили за тем, чтобы нужная техника, оборудование – всё было готово к проведённым мероприятиям.
«В сравнении с прошлым годом на «Истоках» многое поменялось, но полученный опыт очень помог мне в понимании идеи и целей форума, его содержания. В этом году я получил организаторские навыки, прокачал умение работать в команде», – рассказал студент.
А ещё Артём Медведев научился работать в режиме многозадачности. Во время первого заезда «Истоков» у студента продолжалась сессия. Готовиться к ней он начал заранее, поэтому у него получилось совместить работу и экзамены: он сдал испытания на четвёрку и пятёрку.
По мнению Артёма Медведева, хотя бы раз побывать на «Истоках» стоит, потому что это возможность присоединиться к отличному масштабному мероприятию, где все организовано на высоком уровне: от лекций и экскурсий до питания и прочих бытовых моментов.
«Форум проходит в Печорах – для меня это особенное место, место силы. Люблю здесь бывать», – добавил студент ПсковГУ.
Брать ответственность
Варвара Пичугина впервые стала участницей «Истоков»: на заезде «Юнармейский норматив» девушка трудилась администратором залов, а также дополнительно работала в штабе с документами участников.
«Так как я поехала с несколькими девочками из института, мы вместе научились работать в команде, распределять обязанности, а также брать ответственность за свою работу. Интересные лекции, чистая природа, уютная обстановка и друзья, с которыми ты работаешь над своим проектом и познаёшь самого себя, – вот зачем стоит приезжать на «Истоки», – отметила Варвара Пичугина.
Напомним, в 2022 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», а уже в 2023 году состоялось открытие круглогодичного молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» в Печорах Псковской области. Это первый образовательный центр, в котором могут обучаться не только молодёжь, но и молодые семьи с детьми. Тематические заезды проектов центра проходят для участников СВО, историков, архивистов, работников музеев, архитекторов, художников, реставраторов, артистов, археологов, медиаспециалистов, молодых семей, активистов детских и студенческих движений и многих других.
В 2024 году центр «Истоки» обрёл второй дом – он располагается на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический» и гостеприимно примет 1000 участников.
Организатором Всероссийского проекта «Истоки. Школа» выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи.
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