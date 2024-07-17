Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах

Молодые архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах в рамках проекта «Школа наследия», пишет газета «Печорская правда».

  • Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах
    Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»
  • Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах
    Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»
  • Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах
    Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»
  • Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах
    Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»
  • Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах
    Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»
  • Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах
    Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»
  • Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах
    Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»
  • Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах
    Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»
  • Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах
    Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»

Проект «Школа наследия» реализуется в Псковской области с 2018 года. В этом году его участниками стали 23 студента Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета.

Перед молодыми архитекторами-реставраторами была поставлена задача по изучению объекта XVIII века и его сохранению. Специалисты познакомились с историческими и архивными документами, касающимися Домика стрельца, и обсудили основные вопросы с местными жителями.

Подведение итогов работы состоялось в паломническом центре Псково-Печерского монастыря на торжественном закрытии смены. Шесть групп представили жюри свои проекты.

Поскольку на данный момент ведётся разработка проекта реставрации архитектурного памятника, то предложения молодых специалистов будут полезными, подчеркнул вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов и директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2024

Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах
16 июля 2024

Фестиваль «Железный град» пройдёт в Изборске 3 августа
16 июля 2024

Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры 18 июля
16 июля 2024

Первая песня появилась у фестиваля «Наше море»
16 июля 2024

Концерт «Эпоха органа» пройдёт в Пскове
15 июля 2024

Площадку на Священном холме под Изборском готовят к «Восхождению к Победе»
15 июля 2024

Конференция памяти Саввы Ямщикова пройдёт в «Михайловском»
14 июля 2024

Музыкальный концерт «Подарок любимому городу» пройдёт в Пскове 16 июля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...