Архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах

13:30, 17 июля 2024, ПАИ

Молодые архитекторы-реставраторы разработали предложения по сохранению Домика стрельца в Печорах в рамках проекта «Школа наследия», пишет газета «Печорская правда».



Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»



Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»



Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»



Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»



Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»



Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»



Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»



Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»



Фото: информационная служба Псково-Печерского монастыря, газета «Печорская правда»

















Проект «Школа наследия» реализуется в Псковской области с 2018 года. В этом году его участниками стали 23 студента Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета.

Перед молодыми архитекторами-реставраторами была поставлена задача по изучению объекта XVIII века и его сохранению. Специалисты познакомились с историческими и архивными документами, касающимися Домика стрельца, и обсудили основные вопросы с местными жителями.

Подведение итогов работы состоялось в паломническом центре Псково-Печерского монастыря на торжественном закрытии смены. Шесть групп представили жюри свои проекты.

Поскольку на данный момент ведётся разработка проекта реставрации архитектурного памятника, то предложения молодых специалистов будут полезными, подчеркнул вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов и директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.