Защитный саркофаг построили вокруг Домика стрельца в Печорах

15:22, 24 декабря 2023, ПАИ

Строительство защитного саркофага вокруг памятника деревянного зодчества «Домик стрельца» завершено в Печорах. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Сооружение должно защитить памятник от снега, дождя и ветра.

Также параллельно идёт разработка проекта полной реставрации памятника. Она предполагает разбор стрелецкого домика, замену утраченных деталей и сборку.

Ранее сообщалось, что региональный комитет обратится в Минкультуры для переноса памятника.