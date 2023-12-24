Защитный саркофаг построили вокруг Домика стрельца в Печорах
Строительство защитного саркофага вокруг памятника деревянного зодчества «Домик стрельца» завершено в Печорах. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
Сооружение должно защитить памятник от снега, дождя и ветра.
Также параллельно идёт разработка проекта полной реставрации памятника. Она предполагает разбор стрелецкого домика, замену утраченных деталей и сборку.
Ранее сообщалось, что региональный комитет обратится в Минкультуры для переноса памятника.
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