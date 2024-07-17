Звание почётных граждан Пскова присвоили Ирине Вязьменовой и Любови Екшикеевой
Звание «Почётный гражданин города Пскова» присвоили заведующей кардиологическим отделением Псковской городской клинической больницы Ирине Вязьменовой и заслуженному мастеру спорта РФ, 55-кратной чемпионке мира по парашютному спорту Любови Екшикеевой. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на сессии, которая состоялась сегодня, 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.
Вся трудовая деятельность Ирины Вязьменовой связана с Псковской городской больницей, а началась она в 1974 году с должности врача-интерна. Ирина Вязьменова принимала активное участие в создании первого в Псковской области кардиологического отделения с блоком интенсивной терапии и реанимации, активно работала во время пандемии, является наставником для молодых кадров, обладает организаторскими способностями.
Любовь Екшикеева – спортсмен-инструктор спортивной команды учреждения Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб армии», она входит в состав национальной сборной страны, совершила 18 570 прыжков с парашютом. В составе команды ею установлен ряд мировых рекордов, в том числе по групповой акробатике четвёркой и ночью командой из восьми человек на точность приземления.
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