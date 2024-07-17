Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Звание почётных граждан Пскова присвоили Ирине Вязьменовой и Любови Екшикеевой

Звание «Почётный гражданин города Пскова» присвоили заведующей кардиологическим отделением Псковской городской клинической больницы Ирине Вязьменовой и заслуженному мастеру спорта РФ, 55-кратной чемпионке мира по парашютному спорту Любови Екшикеевой. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на сессии, которая состоялась сегодня, 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

Вся трудовая деятельность Ирины Вязьменовой связана с Псковской городской больницей, а началась она в 1974 году с должности врача-интерна. Ирина Вязьменова принимала активное участие в создании первого в Псковской области кардиологического отделения с блоком интенсивной терапии и реанимации, активно работала во время пандемии, является наставником для молодых кадров, обладает организаторскими способностями.

Любовь Екшикеева – спортсмен-инструктор спортивной команды учреждения Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб армии», она входит в состав национальной сборной страны, совершила 18 570 прыжков с парашютом. В составе команды ею установлен ряд мировых рекордов, в том числе по групповой акробатике четвёркой и ночью командой из восьми человек на точность приземления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2024

Полноценный запуск мультимедийного фонтана в Пскове запланирован на август
17 июля 2024

Александр Голышев: Наша сила в единстве
17 июля 2024

Новые барсики появятся в Пскове в этом году
17 июля 2024

Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
17 июля 2024

Заезд автобусов № 16 и № 22 на остановки в Крестках отменят в Пскове из-за ремонта улицы Юбилейной
17 июля 2024

Заявление на голосование с помощью ДЭГ на сентябрьских выборах жители Псковской области могут подать с 22 июля
17 июля 2024

Горячую линию по вопросам голосования на выборах запустила избирательная комиссия Псковской области
17 июля 2024

Михаил Ведерников ответил на вопросы выпускников школ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...