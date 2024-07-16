Доходы бюджета Пскова увеличились

14:36, 17 июля 2024, ПАИ

Вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрели депутаты гордумы на 24-й сессии, которая прошла сегодня, 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

Доходы бюджета на текущий год увеличиваются на сумму 17,3 млн рублей, на такую же сумму изменяется расходная часть бюджета.

Отметим, что часть из этих средств предусмотрена в том числе на капитальный ремонт дорог и дворовых территорий на улицах Дачной и Чапаева, в Дачном, Корытовском и Чапаева переулках, на части улицы Горожанского.