«Готовы заживо съесть»: полчища слепней атакуют жителей Псковской области

14:52, 17 июля 2024, ПАИ

Полчища слепней атакуют проживающих в Лядской волости Плюсского района, сообщается в группе «Жители Лядской волости» в социальной сети «ВКонтакте».

«Наши края богаты не только ягодами и грибами, озëрами и красивыми локациями. Июль, солнце, жара и полчища озверевших слепней», – отметили в сообщении.

В комментариях жители волости также подтверждают, что слепней в это лето стало намного больше. «Да уж, эти слепни просто кошмар, готовы заживо съесть», – написала одна из подписчиц группы.