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Александр Голышев: Наша сила в единстве

У России совершенно уникальный и очень успешный исторический опыт. Среди бесконечных распрей, войн и революций она выковывала священное кредо – единство народа – главный источник силы страны, заявил ПАИ первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, культуролог Александр Голышев.

Александр Голышев: «Наша сила в единстве». Фото: ПАИ

«Это стало основой русской идентичности, ментальности и культуры. Перед чтением Святого Евангелия тысячу лет звучат слова: «Мир всем!» В самую сложную годину, в том числе и сегодняшнею, народ сплачивается над обидами и проблемами, преумножая великие духовные и ратные подвиги», – отметил он.

На Псковщине, которая всегда была форпостом государства, исторически сложились традиции дружбы, сотрудничества, патриотизма и гражданской ответственности. Это и подвиг псковских десантников 6-й роты и подвиги участников СВО. Однако нужно ежедневно многое делать в этом направлении, уточнил Александр Голышев.

«Прежде всего необходимо совершенствовать миграционную политику. Приобщать к русской культуре и языку новых россиян. Активнее выявлять агентов влияния, пытающихся разрушить единство народов. Понимание важности единства народов формировалось столетиями и сегодня как никогда важно освежить историческую память россиян, сделать её главным мейнстримом всего населения нашей страны. Наша сила в единстве!» – заключил он.

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