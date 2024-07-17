Александр Голышев: Наша сила в единстве
У России совершенно уникальный и очень успешный исторический опыт. Среди бесконечных распрей, войн и революций она выковывала священное кредо – единство народа – главный источник силы страны, заявил ПАИ первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, культуролог Александр Голышев.
«Это стало основой русской идентичности, ментальности и культуры. Перед чтением Святого Евангелия тысячу лет звучат слова: «Мир всем!» В самую сложную годину, в том числе и сегодняшнею, народ сплачивается над обидами и проблемами, преумножая великие духовные и ратные подвиги», – отметил он.
На Псковщине, которая всегда была форпостом государства, исторически сложились традиции дружбы, сотрудничества, патриотизма и гражданской ответственности. Это и подвиг псковских десантников 6-й роты и подвиги участников СВО. Однако нужно ежедневно многое делать в этом направлении, уточнил Александр Голышев.
«Прежде всего необходимо совершенствовать миграционную политику. Приобщать к русской культуре и языку новых россиян. Активнее выявлять агентов влияния, пытающихся разрушить единство народов. Понимание важности единства народов формировалось столетиями и сегодня как никогда важно освежить историческую память россиян, сделать её главным мейнстримом всего населения нашей страны. Наша сила в единстве!» – заключил он.
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