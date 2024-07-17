Погибшему в зоне СВО Руслану Шейке установят мемориальную доску в Пскове
Погибшему в зоне СВО военнослужащему Руслану Шейке установят мемориальную доску в Пскове. Такое решение приняли депутаты Псковской гордумы на 24-й сессии, которая прошла сегодня, 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.
Памятную доску установят на доме № 28а на улице Кузбасской Дивизии, в котором он проживал.
Напомним, гвардии старший лейтенант Руслан Шейка погиб на территории ЛНР при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО в августе 2023 года. Ему посмертно присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.
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