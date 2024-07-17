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Завершилась первая половина Юношеской футбольной лиги

Первая половина Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), где принимают участие команды из Пскова и Великих Лук, завершилась. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Юношеской футбольной лиги.

Завершилась первая половина Юношеской футбольной лиги. Фото: пресс-служба ФК «Псков»

В рамках соревнований юношеские клубы «Псков» и великолукский «Экспресс» играют в трёх возрастных группах. Всего в соревнованиях принимают участие по 11 команд в каждом турнире.

Среди футболистов 2009 года рождения псковичи занимают седьмое место, имея в активе 11 очков. «Экспресс» расположился на девятой строчке таблицы с восемью очками.

Таблица первого круга ЮФЛ среди футболистов 2009 года рождения. Графика здесь и далее: ЮФЛ

Среди всех команд лучший промежуточный результат демонстрирует «Псков» 2008 года рождения, который занимает пятое место с 14 очками. Псковичи потерпели всего два поражения в первом круге. «Экспресс» идёт на седьмом месте, отставая от псковичей всего на одно очко.

Таблица первого круга ЮФЛ среди футболистов 2008 года рождения

В самой старшей группе среди спортсменов 2007 года рождения «Псков» занимает седьмое место, а «Экспресс» пока идёт на последней строчке таблицы.

Таблица первого круга ЮФЛ среди футболистов 2007 года рождения

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