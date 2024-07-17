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Общество

Нахождение лошадей в парках и на площадях запретили в Пскове

Изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли депутаты гордумы на 24-й сессии, которая прошла сегодня, 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

Фото: ПАИ

В частности, депутаты проголосовали за запрет нахождения лошадей (пони) или иных вьючных и верховых животных на площадях, пешеходных зонах, территориях памятников искусства и архитектуры, мемориальных комплексов, в скверах и парках.

Депутаты разрешили владельцам животных оказывать услуги катания на лошадях и пони только в двух местах: в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром, а также в сквере на улице Западной.

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