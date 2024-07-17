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Спорт

Псков станет центром проведения соревнований СЗФО среди инвалидов

Спортивный фестиваль участников областных организаций Всероссийского общества инвалидов СЗФО пройдёт в Пскове с 5 по 9 августа. Об этом рассказала председатель Псковской областной организации Марина Борисенкова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

О спортивном фестивале среди инвалидов в Пскове рассказала Марина Борисенкова. Фото: ПАИ

Всего в мероприятии примет участие 50 человек с инвалидностью из десяти регионов Северо-Запада. Соревнования между ними пройдут на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

Региональное отделение ВОИ активно поддержали в проведении мероприятия администрация Пскова, правительство Псковской области и губернатор Михаил Ведерников, рассказала Марина Борисенкова.

«То, что нам предоставили площадку «Машиностроителя» – это очень здорово. Кроме того, Михаил Юрьевич [губернатор Михаил Ведерников. – ПАИ] поддержал нас при покупке спортивного оборудования. И мы наших спортсменов с инвалидностью встретим с новым оборудованием», – отметила руководитель организации.

Напомним, что на площадке медиацентра ПАИ в среду, 17 июля, прошёл круглый стол, посвящённый работе НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями.

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