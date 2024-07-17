Память Героя России Тимура Апакидзе почтили в Островском районе

18:11, 17 июля 2024, ПАИ

Памятное мероприятие в честь Героя России, палубного лётчика № 1, заслуженного военного лётчика РФ Тимура Апакидзе прошло в Островском районе, пишет газета «Островские вести».

У памятного знака, установленного вблизи деревни Черепягино на месте гибели лётчика, собрались официальные лица муниципального образования, представители общественности, молодёжных патриотических организаций, военнослужащие воинских частей Островского гарнизона, сослуживцы лётчика.

День памяти Тимура Апакидзе начался с поминальной литии, которую отслужил настоятель Свято-Троицкого собора Острова отец Роман.

После богослужения на митинге выступил председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан и председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев. Они отметили особую роль морской авиации в укреплении обороноспособности России и значительный вклад, который внёс в её становление и развитие Тимур Апакидзе.

После минуты молчания присутствующие возложили цветы к поклонному кресту и памятному обелиску морскому авиатору Тимуру Апакидзе.

Напомним, 17 июля 2001 года в 11:43 во время авиационного праздника, посвящённого 85-летию морской авиации ВМФ в гарнизоне «Остров», выполняя показательный полёт на самолёте Су-33, Тимур Апакидзе трагически погиб. На месте гибели лётчика создан мемориальный комплекс, его именем названа одна из центральных улиц в Острове-2, а на доме, где он жил, установлена памятная табличка.

Звание Героя России полковнику Тимуру Апакидзе присвоено за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новой авиационной техники.