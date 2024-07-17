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Общество

Посвященный 80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков митинг прошёл в Себежском районе

Торжественно-траурный митинг, посвященный 80-ой годовщине освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков, состоялся в сквере Знамени Победы в Себеже сегодня, 17 июля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

​Посвященный 80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков митинг прошёл в Себежском районе. Фото здесь и далее:газета «Призыв»

На мероприятии присутствовали жители и гости города, среди которых представители администраций, организаций, образовательных учреждений, общественники.

В своем приветственном выступлении глава Себежского района Леонид Курсенков отметил, что война нанесла такие раны Себежской земле, оправиться от которых она не смогла до сих пор.

Приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитала заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая.

Орден Мужества – посмертно, вручен матери Антона Дрягина, погибшего в ходе специальной военной операции.

Благодарностями администрации района за сохранение и увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, за личный вклад и активную гражданскую позицию в оказание помощи землякам, принимающим участие в специальной военной операции, отмечены организации и жители района.

Представитель дивизии, участвующей в СВО, вручил благодарности землякам, помогающим бойцам.

Песни о Родине прозвучали в исполнении артистов Себежского края. Память погибших почтили минутой молчания. Участники митинга возложили гирлянды Славы, венков и цветов, залпы оружейного салюта к памятнику.

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