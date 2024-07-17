Более 15 км автодороги Толкачево – Себеж – Заситино приводят в порядок по дорожному нацпроекту

18:26, 17 июля 2024, ПАИ

В Себежском районе дорожники приводят к нормативу автомобильную дорогу Толкачево – Себеж – Заситино по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорога востребована у местных жителей, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также выезд на федеральную трассу М-9 «Балтия».

Объект переходящий: в прошлом году специалисты отремонтировали 5,5 километра дороги, в этом в нормативное состояние приведут ещё два участка общей протяжённостью 15,3 километра. На ремонт трассы было выделено порядка 440 миллионов рублей из федерального бюджета.

Сейчас активные работы ведутся на участке с 45-го по 54-й километр, который является подъездом к населённому пункту Заситино. Подрядчик приступил к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Перед этим был выполнен ремонт водопропускных труб, отфрезеровано изношенное дорожное полотно и уложен выравнивающий слой асфальта.

Параллельно выполняется обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами. В завершение дорожники укрепят обочины и откосы, нанесут дорожную разметку.

Кроме того, основные работы по ремонту дороги уже завершены на втором участке (с 33-го по 40-й километр), который проходит через улицы Сенцовскую и Строителей в Себеже. Здесь подрядчик завершает работы по укреплению обочин и откосов.

Срок завершения работ по контракту – конец июля. Обновлением автодороги занимается подрядная организация «АДП» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».