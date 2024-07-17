Как обезопасить детей в жару: советы специалистов
Не все жители переносят жару с легкостью. Специалисты уверяют, что в такую погоду надо внимательно прислушиваться к самочувствию, особенно детей.
Чтобы уберечь ребёнка от перегрева, родителям с детьми следует избегать нахождения на улице в самые жаркие часы, примерно с 11:00 до 16:00. Для прогулок нужно выбирать утреннее и вечернее время, когда солнце наименее активно. Лучше всего гулять под рассеянным светом и в тени, а не под прямыми солнечными лучами, отметила заведующая кафедрой педиатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Мария Ревнова в прямом эфире «ЛенТВ24».
«Если нет возможности вернуться в этот период домой или укрыться в тени, обязательно накройте плечи малыша тонкой натуральной тканью, а на голову наденьте панамку. Нанесите крем с высоким уровнем SPF на открытые участки тела, поддерживайте водный баланс», – посоветовала специалист семейного центра «Горизонт» Надежда Ростовщикова в разговоре с «Москвой 24».
Солнце воздействует не только на кожу, но и на глаза. Следует использовать качественные солнцезащитные очки для их защиты, заметил педиатр Европейского медицинского центра Никита Волков в разговоре с «Газетой.ру».
Напомним, что 1 июля в Пскове был побит температурный рекорд: термометры показали +34,3 градуса.
Отметим, что завтра, 18 июля, в Псковской области температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов, днём – от +23 до +28.
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