Как обезопасить детей в жару: советы специалистов

18:44, 17 июля 2024, ПАИ

Не все жители переносят жару с легкостью. Специалисты уверяют, что в такую погоду надо внимательно прислушиваться к самочувствию, особенно детей.

Чтобы уберечь ребёнка от перегрева, родителям с детьми следует избегать нахождения на улице в самые жаркие часы, примерно с 11:00 до 16:00. Для прогулок нужно выбирать утреннее и вечернее время, когда солнце наименее активно. Лучше всего гулять под рассеянным светом и в тени, а не под прямыми солнечными лучами, отметила заведующая кафедрой педиатрии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Мария Ревнова в прямом эфире «ЛенТВ24».

«Если нет возможности вернуться в этот период домой или укрыться в тени, обязательно накройте плечи малыша тонкой натуральной тканью, а на голову наденьте панамку. Нанесите крем с высоким уровнем SPF на открытые участки тела, поддерживайте водный баланс», – посоветовала специалист семейного центра «Горизонт» Надежда Ростовщикова в разговоре с «Москвой 24».

Солнце воздействует не только на кожу, но и на глаза. Следует использовать качественные солнцезащитные очки для их защиты, заметил педиатр Европейского медицинского центра Никита Волков в разговоре с «Газетой.ру».

Напомним, что 1 июля в Пскове был побит температурный рекорд: термометры показали +34,3 градуса.

Отметим, что завтра, 18 июля, в Псковской области температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов, днём – от +23 до +28.