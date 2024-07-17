ЕР убедится в готовности школ к 1 сентября

20:26, 17 июля 2024, ПАИ

«Единая Россия» подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений. По поручению Владимира Путина партия реализует её вместе с Минпросвещения. Об этом сообщает сайт er.ru.

Ход работ по программам капремонта и строительства образовательных учреждений, готовность школ и детсадов к началу нового учебного года обсудили на заседании федерального штаба «Единой России» и Минпросвещения, которое провели врио секретаря генсовета Владимир Якушев и министр Сергей Кравцов.

Владимир Якушев сообщил, что на сегодня построено 1 236 новых школ и 1 680 детсадов. В этом году запланирован ввод 364 новых школ на 300 тысяч мест.

По программе капремонта отремонтировано 4 122 школы. За счёт федеральных средств в 2024 году запланирован ремонт 1 057 школ, из них 534 школы – с окончанием работ в 2025 году.

«На 1 030 объектов контракты заключены, работы идут по графику. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов – Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область – Кузбасс. Хочу поблагодарить всех за работу», – сказал врио секретаря генсовета партии.

Он отметил также, что программа активно реализуется в новых регионах.

«Несмотря на все сложности и то, что новые регионы первый год полноценно участвуют в программе [капремонта школ. – Прим.], результаты очень хорошие», – подчеркнул Владимир Якушев.

Врио секретаря генсовета «Единой России» обратил внимание, что на 25 школы контракты пока не заключены. Долги за капремонт остались у четырёх регионов: это четыре школы в Курганской области, по одной школе – в Иркутской и Томской областях, в Карачаево-Черкесии.

Со строительством новых зданий школ риски есть в 56 субъектах РФ.

«Просил бы глав регионов лично подключиться к ситуации с этими объектами и в постоянном режиме держать вопрос под контролем. С 22 июля по 18 августа мы проведём всероссийский мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения школ, которые запланированы к сдаче к началу учебного года. Прошу координаторов партийного проекта «Новая школа» в регионах, ответственных депутатов в постоянном режиме заниматься этим вопросом, чтобы в сентябре у всех детей был полноценный праздник», – сказал Владимир Якушев.

За каждым объектом капремонта школ закреплены депутаты от «Единой России» всех уровней, сенаторы. Они несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля доказала свою эффективность и может быть использована при реализации новых национальных проектов.

«У нас в высокой степени готовности нацпроекты «Молодёжь и дети» и «Семья». Опыт и реализацию [программ капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений. – Прим.] в таком темпе предлагаю продолжить», – сказал министр.

Он также отметил, что Минпросвещения начало отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей и будет учитывать результаты реализации президентской программы. Если работы на объектах не завершены, то для таких регионов введут штрафные санкции.

«Объём распределённых субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счёт региональных средств», – подчеркнул Сергей Кравцов.

В Псковской области шесть школ, которые в этом году являются участниками программы «Капитальный ремонт школ» и находятся в стадии активных работ. Серьёзных отставаний от графиков не наблюдается, сообщил руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, координатор партийного проекта «Новая школа» Армен Мнацаканян.

«На объектах в Плюссе, Пустошке, Пушкиногорском районе и в двух школах Пскова в рамках осуществления контроля регулярно бывают не только представители органов исполнительной власти муниципалитетов, уполномоченные лица строительного и технического надзора, но и депутаты разных уровней от партии «Единая Россия». Вместе с представителями родительской общественности парламентарии проводят визуальную оценку факта выполненных работ и их качества, соответствия проекту, темпов и сроков работ. В случае возникновения проблемных моментов депутаты помогают органам исполнительной власти в общении с подрядчиками и исправлении ситуации», – сказал Армен Мнацаканян.

Ежегодно в преддверии учебного года партийцы участвуют в акции «Собери ребёнка в школу». Этот год не станет исключением. Депутаты всех уровней, сторонники партии, представители «Женского движения Единой России» начинают собирать школьные принадлежности для многодетных и малоимущих семей, детей участников СВО и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Помимо этого, на заседании федерального штаба «Единой России» и Минпросвещения стартовала традиционная партийная акция «Собери ребёнка в школу».

«Единая Россия» оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных семей и другим льготным категориям в подготовке к началу учебного года. В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч – это дети из Донбасса и Новороссии», – напомнил Владимир Якушев.

Он поручил в этом году также уделить особое внимание семьям в новых регионах и семьям участников СВО.

Пункты сбора школьных рюкзаков партия организует на базе приёмных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.