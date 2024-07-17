В Псковской области продолжается модернизация медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение»
В Псковской области продолжаются капремонты объектов здравоохранения по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и по президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Медучреждения, где проходит капремонт, назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
«Уже завершён ремонт в поликлинике в Острове. До конца года закончим ремонт поликлиники в Гдове, стационара в Острове, детской консультации в Пушкинских Горах, стационара в Локне. Также откроется дневной стационар в корпусе Б Псковской городской поликлиники», – говорится в сообщении.
Глава региона также отметил, что ремонтные работы продолжаются в Псковской детской городской поликлинике (на Петровской, 49), во взрослом отделении Псковской стоматологической поликлиники, в поликлинике Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы. Полностью ремонтные работы будут закончены в 2024–2025 годах.
Кроме этого, в восьми районах области проводится капитальный ремонт 17 ФАПов.
Михаил Ведерников поздравил себежан с 80-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
В Псковской области продолжается модернизация медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение»
Подарки с Кубани передали раненому бойцу, который проходит лечение в псковском госпитале
Празднование Дня города Пскова и новые точки притяжения обсудили на «Серебряном дожде». Главное