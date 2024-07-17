В Псковской области продолжается модернизация медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение»

19:41, 17 июля 2024, ПАИ

В Псковской области продолжаются капремонты объектов здравоохранения по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и по президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Медучреждения, где проходит капремонт, назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Уже завершён ремонт в поликлинике в Острове. До конца года закончим ремонт поликлиники в Гдове, стационара в Острове, детской консультации в Пушкинских Горах, стационара в Локне. Также откроется дневной стационар в корпусе Б Псковской городской поликлиники», – говорится в сообщении.

Глава региона также отметил, что ремонтные работы продолжаются в Псковской детской городской поликлинике (на Петровской, 49), во взрослом отделении Псковской стоматологической поликлиники, в поликлинике Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы. Полностью ремонтные работы будут закончены в 2024–2025 годах.

Кроме этого, в восьми районах области проводится капитальный ремонт 17 ФАПов.