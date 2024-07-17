Михаил Ведерников поздравил себежан с 80-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил себежан с 80-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
«Одной из первых в город вошла 150-я стрелковая дивизия под командованием Василия Шатилова. Незадолго до этого она освободила Идрицу, благодаря чему получила наименование Идрицкая. А через несколько месяцев дивизия водрузила на Рейхстаге свой штурмовой флаг и прибавила к своему названию наименование Берлинская. Так родилось Знамя Победы. Спустя десятилетия мы бережно храним в наших сердцах память о тех великих событиях», – сказал губернатор.
Он также пожелал себежанам благополучия, счастья и мирного неба над головой.
Михаил Ведерников поздравил себежан с 80-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
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