Опубликована программа фольклорного фестиваля «Соловьиная ночь» в Пскове

21:11, 17 июля 2024, ПАИ

Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдёт в Пскове 20 июля. Организаторы опубликовали афишу праздника.

Центром народных гуляний станет Финский парк. На главной сцене состоится праздничный концерт. В программе – выступления коллективов из Беларуси, Карелии, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Псковской области.

Также в рамках мероприятия пройдёт шествие фольклорных коллективов по центру Пскова с песнями, наигрышами на гармошках и балалайках. Все желающие смогут присоединиться к «фольклорному параду».

Вечером гостей праздника приглашают на фольклорную вечерку. Участников мероприятия ждут народные танцы, песни и забавы.

На фестивале будут работать интерактивные площадки, торговые ряды с ремесленными изделиями, точки общественного питания.