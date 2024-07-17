Опубликована программа фольклорного фестиваля «Соловьиная ночь» в Пскове
Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдёт в Пскове 20 июля. Организаторы опубликовали афишу праздника.
Центром народных гуляний станет Финский парк. На главной сцене состоится праздничный концерт. В программе – выступления коллективов из Беларуси, Карелии, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Псковской области.
Также в рамках мероприятия пройдёт шествие фольклорных коллективов по центру Пскова с песнями, наигрышами на гармошках и балалайках. Все желающие смогут присоединиться к «фольклорному параду».
Вечером гостей праздника приглашают на фольклорную вечерку. Участников мероприятия ждут народные танцы, песни и забавы.
На фестивале будут работать интерактивные площадки, торговые ряды с ремесленными изделиями, точки общественного питания.
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