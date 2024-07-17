Воинское захоронение привели в порядок волонтёры из Пыталово накануне 80-й годовщины освобождения района

21:51, 17 июля 2024, ПАИ

В преддверии 80-й годовщины освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков специалисты Молодёжного центра благоустроили воинское захоронение на городском кладбище в Пыталово. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Воинская братская могила была создана в 1966 году в память о погибших в боях при освобождении территории Пыталово (Абрене) в 1944 году.

Сколько всего бойцов похоронено, неизвестно. На плите выбито два имени – подполковника Владимира Штафетова и майора Сергея Щеглакова. Оба они имеют награды: у Владимира Ивановича орден Красной Звезды, а у Сергея Лаврентьевича медаль «За оборону Москвы».

Специалисты очистили территорию самого захоронения и вокруг него от мусора и растительности. В завершение мероприятия почтили память погибших офицеров и других солдат минутой молчания. Молодёжный центр регулярно ухаживает за данным воинским захоронением перед важными памятными датами, взяв на себя шефство. Также им помогают в этом деле студенты Пыталовского филиала ОМК.

Как отметила специалист центра Алла Бирюлева, такие мероприятия позволяют нашему поколению помнить подвиг героев Великой Отечественной войны, тех, кто освобождал район и город.

«Очень важно сохранить историческую правду о преступлениях нацистов в отношении мирных советских граждан в годы войны на оккупированной территории, показать через эту призму исторической памяти, что действия Красной армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения», – поделилась Алла Бирюлева