Выставка «Акварельные впечатления. Со скетчбуком по Псковской области» откроется 23 июля

22:36, 17 июля 2024, ПАИ

Посвящённая красоте Псковского края выставка будет работать в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова с 23 июля. Об этом сообщили ПАИ организаторы.

Открытие экспозиции пройдёт в 15:00 в арт-пространстве библиотеки на третьем этаже. Художница Наталья Терентьева представит свои «Акварельные впечатления. Со скетчбуком по Псковской области».