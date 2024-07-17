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Культура

Выставка «Акварельные впечатления. Со скетчбуком по Псковской области» откроется 23 июля

Посвящённая красоте Псковского края выставка будет работать в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова с 23 июля. Об этом сообщили ПАИ организаторы.

Выставка «Акварельные впечатления. Со скетчбуком по Псковской области» откроется в Пскове. Фото: организаторы

Открытие экспозиции пройдёт в 15:00 в арт-пространстве библиотеки на третьем этаже. Художница Наталья Терентьева представит свои «Акварельные впечатления. Со скетчбуком по Псковской области».

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