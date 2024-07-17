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​Наталья Фёдорова проверила ход реализации районной программы «Ремонт домов культуры и сельских библиотек»

Глава Псковского района Наталья Фёдорова проверила ход реализации районной программы «Ремонт домов культуры и сельских библиотек». Как проходит ремонт Большезагорской библиотеки в деревне Большое Загорье Карамышевской волости, глава муниципалитета рассказала в своём телеграм-канале.

​Наталья Фёдорова проверила ход реализации районной программы «Ремонт домов культуры и сельских библиотек». Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой

В помещении библиотеки установлены новые двери, выровнен пол, постелен линолеум, заменена электрика, выполнен косметический ремонт. В прошлом году была отремонтирована входная группа, оборудован пандус для маломобильных граждан, а также установлена новая мебель и проведён интернет. Выставочные стеллажи для экспонатов обновили работники центра культуры.

«В Псковском районе много клубов и библиотек, расположенных в отдалённых населённых пунктах. За последние годы благодаря средствам районного бюджета многие из них были отремонтированы, что позволило создать для жителей комфортные условия для работы и получения качественных услуг. Как известно, Дом культуры и библиотека на селе – это не просто учреждение, это центр притяжения людей всех возрастов. Поэтому для нас принципиально важно модернизировать их инфраструктуру, давая возможность жителям района с комфортом пользоваться их услугами», – подчеркнула глава Псковского района.

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