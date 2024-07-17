Наблюдать за месяцем на небе советует сегодня народный календарь
Месяцев праздник (Афанасьев день) наступил сегодня, 18 июля, по народному календарю. Наблюдать вечером за месяцем на небе советовали в этот день, пишет calend.ru.
Если месяц то прятался за облака, то снова появлялся, это предвещало хороший урожай. А если месяц светил ярко, то это сулило тёплую и сухую осень. Считалось, что если наблюдать за месяцем, то у человека будет больше сил.
18 июля на Руси чтили память преподобного Афанасия Афонского. Он родился в городе Трапезунде и рано остался сиротой. Его приёмной матерью стала монахиня. Афанасий принял постриг в Каминском монастыре. Когда Афанасий достиг совершенства постами и бдениями, игумен благословил его на подвиг безмолвия в удалённом месте. Отшельника стали одолевать бесы, чтобы пробудить в нём ненависть и сомнения, но Афанасий решил потерпеть год, а потом принять решение. В последний день срока его осенил яркий свет с небес и все сомнения разъвеялись. После этого случая к Афанасию стали приходить паломники за добрым советом и наставлением.
Наталья Фёдорова проверила ход реализации районной программы «Ремонт домов культуры и сельских библиотек»
В Себеже совершили литию по погибшим при освобождении района в годы Великой Отечественной войны
Воинское захоронение привели в порядок волонтёры из Пыталово накануне 80-й годовщины освобождения района
Михаил Ведерников поздравил себежан с 80-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков