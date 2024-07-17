Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наблюдать за месяцем на небе советует сегодня народный календарь

Месяцев праздник (Афанасьев день) наступил сегодня, 18 июля, по народному календарю. Наблюдать вечером за месяцем на небе советовали в этот день, пишет calend.ru.

Если месяц то прятался за облака, то снова появлялся, это предвещало хороший урожай. А если месяц светил ярко, то это сулило тёплую и сухую осень. Считалось, что если наблюдать за месяцем, то у человека будет больше сил.

18 июля на Руси чтили память преподобного Афанасия Афонского. Он родился в городе Трапезунде и рано остался сиротой. Его приёмной матерью стала монахиня. Афанасий принял постриг в Каминском монастыре. Когда Афанасий достиг совершенства постами и бдениями, игумен благословил его на подвиг безмолвия в удалённом месте. Отшельника стали одолевать бесы, чтобы пробудить в нём ненависть и сомнения, но Афанасий решил потерпеть год, а потом принять решение. В последний день срока его осенил яркий свет с небес и все сомнения разъвеялись. После этого случая к Афанасию стали приходить паломники за добрым советом и наставлением.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2024

​Наталья Фёдорова проверила ход реализации районной программы «Ремонт домов культуры и сельских библиотек»
17 июля 2024

Год назад свою работу начало представительство Псковской области в Москве
17 июля 2024

В Себеже совершили литию по погибшим при освобождении района в годы Великой Отечественной войны
17 июля 2024

Воинское захоронение привели в порядок волонтёры из Пыталово накануне 80-й годовщины освобождения района
17 июля 2024

Опубликована программа фольклорного фестиваля «Соловьиная ночь» в Пскове
17 июля 2024

ЕР убедится в готовности школ к 1 сентября
17 июля 2024

Михаил Ведерников поздравил себежан с 80-й годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
17 июля 2024

В Псковской области продолжается модернизация медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...