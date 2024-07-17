Ремонт ФАПа в деревне Спиры Островского района завершился
Капитальный ремонт фельдшерского-акушерского пункта в деревне Спиры Островского района завершился. Об этом ПАИ сообщили в Островской межрайонной больнице.
Ремонт позволил улучшить качество медицинского обслуживания в деревне. Работы выполнены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжается модернизация медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение». В рамках нацпроекта отремонтируют несколько поликлиник и 17 ФАПов в восьми районах области.
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