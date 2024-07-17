Ремонт ФАПа в деревне Спиры Островского района завершился

07:39, 18 июля 2024, ПАИ

Капитальный ремонт фельдшерского-акушерского пункта в деревне Спиры Островского района завершился. Об этом ПАИ сообщили в Островской межрайонной больнице.

Ремонт позволил улучшить качество медицинского обслуживания в деревне. Работы выполнены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжается модернизация медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение». В рамках нацпроекта отремонтируют несколько поликлиник и 17 ФАПов в восьми районах области.