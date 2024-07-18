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Происшествия

Более чем на четверть выросла аварийность на дорогах в Псковской области за полгода

Более чем на 25% выросла аварийность на дорогах в Псковской области за первые шесть месяцев 2024 года, следует из данных ГИБДД.

Более чем на четверть выросла аварийность на дорогах в Псковской области за полгода. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Всего за первые полгода на российских дорогах произошло 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими или погибшими. Этот показатель на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В произошедших ДТП погибло 5,9 тысячи человек (+0,4%), ранено 70,4 тысячи человек (-2%).

Помимо Псковской области наибольший рост аварийности на дорогах также зафиксирован в Ненецком автономном округе (+57,1%), на Камчатке (+30,2%), в Калининградской области (+23,1%) и Республике Алтай (+22,2%).

При этом снижение числа дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Брянской области (-33,1%), Карачаево-Черкесии (-21,8%), Архангельской области (-21,5%), Башкирии (-20%) и Смоленской области (-20%).

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