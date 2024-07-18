Женщина пострадала в ДТП в Великолукском районе
Женщина госпитализирована в результате съезда автомобиля в кювет в Великолукском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
51-летняя водитель автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и совершила съезд в кювет на втором километре трассы Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе.
В результате ДТП водитель госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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