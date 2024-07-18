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Происшествия

Два пожара произошло в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

17 июля в 22:00 на улице Советской в Кунье сгорел мопед «Альфа», предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки.

В 22:56 на улице 1 Мая в Дно в бесхозном строении огонь повредил чердак. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

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