Два пожара произошло в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
17 июля в 22:00 на улице Советской в Кунье сгорел мопед «Альфа», предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки.
В 22:56 на улице 1 Мая в Дно в бесхозном строении огонь повредил чердак. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
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