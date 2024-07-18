Первая конференция Медицинской палаты пройдёт в Пскове

10:46, 18 июля 2024, ПАИ

Первая псковская конференция Медицинской палаты на тему «Саморегулирование профессиональной медицинской деятельности. Улучшение качества оказания медицинской помощи населению. Защита интересов медицинских работников» пройдёт в Псковской областной клинической больнице 18 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель палаты, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

Конференция будет проходить в гибридном формате. В ней примут участие приезжие и псковские специалисты.

Они обсудят стратегию взаимодействия медицинского и пациентского сообществ, рассмотрят практические вопросы участия профессиональных медицинских ассоциаций в аттестации и сертификации медработников, особенности врачебной профессии и её ошибки.

Кроме того, участники поговорят о национальном врачебном обществе как модели управления деятельностью врачей, об информационном обеспечении саморегулирования, улучшении качества и доступности медицинской помощи, а также о роли общественных медицинских организаций в аттестации и сертификации специалистов системы здравоохранения.