Посвящённый Дню города турнир по теннису пройдёт в Пскове

10:40, 18 июля 2024, ПАИ

Открытое городское первенство среди взрослых теннисистов, посвящённое Дню города, пройдёт в Пскове 27 и 28 июля. Об этом сообщается в группе теннисного клуба «Гранд» в соцсети «ВКонтакте».

Награды соревнований участники разыграют в одиночном и парном разрядах в трёх категориях: «Основная», «Любители» и «Новички».

Призовой фонд турнира составит 50 тысяч рублей.

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