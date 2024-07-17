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Культура

Опубликован новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

На официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника размещён новый, 102-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

На первой странице обложки нового сборника – репродукция картины Анатолия Смирнова «Чтение» (1982 год) из фондов «Михайловского»

Новый сборник состоит из двух разделов, рассказали в музее. Первый из них — «Мне памятно другое время…». Материалы научно-практических чтений по проекту «Библиотека в усадьбе» (17–20 апреля 2024 года). Статьи и заметки этой части книги подготовлены участниками чтений – исследователями культуры, литературы и искусства, работниками музеев и библиотек из Москвы, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор. Читатель найдёт здесь обзоры книжных изданий, выпушенных в свет к памятным датам и юбилеям поэта (что, собственно, и стало основной темой конференц-проекта в год 225-летия со дня рождения поэта), некоторые материалы о собраниях библиотек в пушкинских музеях, как-то: в «Михайловском», во Всероссийском музее Пушкина в Санкт-Петербурге на Мойке.

Несомненный интерес самого широкого круга читателей вызовет публикация Елены Ступиной. В исследовательский фокус ведущего научного сотрудника фондов Пушкинского заповедника попала книга известного драматурга второй половины XIX века Виктора Крылова «Столбы. Старая погудка на новый лад. Черты нравов города Провалишина», где автор, опираясь на подлинные события и документы, более чем узнаваемо описал факты, происходившие в начале 1860-х годов в псковской Опочке, и характеры людей, к этим фактам причастных. Для научно-экспозиционной работы музея-заповедника «Михайловское», подчеркнули в учреждении, особенно важно, что среди героев Крылова есть жители уезда, так или иначе связанные с усадьбой «Тригорское», с семейством Осиповых и Вульфов.

Любопытной для современного читателя может оказаться статья научного сотрудника Пушкинского заповедника Марии Козминой. Исследователь комментирует небезызвестный «Дневник Ивана Игнатьевича Лапина», а конкретно – издание, увидевшее свет силами администрации Псковской области и Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» к 200-летию поэта, и, в некоторых моментах, сам текст исторического документа и иллюстративный ряд книги, созданный известным российским графиком Энгелем Насибулиным.

Второй раздел 102-го выпуска «Михайловской пушкинианы», возможно, будет не столь интересен читателю, интересующемуся историей отечественной культуры и литературы для собственного удовольствия, но может оказаться весьма полезен студентам, научным работникам, библиографам, другим специалистам. Это постатейная роспись предыдущих выпусков «Михайловской пушкинианы», с 1 по 101-й включительно (1996–2024 годы).

В заповеднике добавили, что бумажная версия книги объёмом в 15,5 печатного листа, или в 248 страниц, свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение». Тираж сборника весьма скромен – 150 экземпляров; распространяется он бесплатно. Однако на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» новую книгу могут свободно читать и скачивать все желающие. Издание доступно на сайте pushkinland.ru, в разделе «Специалистам – Библиотека – Михайловская пушкиниана».

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