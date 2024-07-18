Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Островского района 19 июля

10:43, 18 июля 2024, ПАИ

Света временно не будет в нескольких деревнях Островского района 19 июля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

С 9:00 до 16:00 электричества не будет в деревнях Дворняши, Матюгино, Тихоняты, Мыза.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20.