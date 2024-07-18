Грозы и до 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 19 июля

11:55, 18 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 19 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, днём ожидаются местами кратковременные дожди и грозы.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от семи до двенадцати метров в секунду, при грозах местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём столбики термометра покажут от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет низким.