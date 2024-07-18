Восемь домашних животных не пропустили на границе в Псковской области

12:49, 18 июля 2024, ПАИ

Семь собак и одну кошку, которых хотели вывезти из Германии и Латвии в Россию, не пропустили на российско-эстонской границе в МАПП «Шумилкино», сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ветеринарных паспортах семи собак отсутствовали сведения о вакцинации в течение последних 12 месяцев против некоторых заболеваний. А у четырёх собак отсутствовала отметка о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. Помимо этого, сведения о вакцинации отсутствовали у кошки.

Ввоз домашних животных запретили, оформили акт о возврате.