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Общество

Пропавшую городскую казну могут отыскать псковичи в День города

Масштабный интерактивный квест по Псковскому кремлю «Ключи от города» пройдёт в субботу, 27 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Согласно истории квеста, в конце XVII века в Пскове начинали восстанавливать стены и башни. Однако неизвестные украли из Псковского кремля казну, которая предназначалась для строительства. Сразу после кражи все входы и выходы перекрыли, воров не поймали, но казну вынести за стены кремля не успели.

«Дабы быстрее казну разыскать, воевода решил призвать верных горожан и помощи у них попросить. По воеводскому наказу всех помощников поделят на десятни и учинят розыск», – отметили в пресс-службе музея.

Участникам квеста предстоит пройти различные препятствия и разгадать загадки. Десятню, что первой отыщет казну, отблагодарит и одарит почётом воевода.

Начало квеста запланировано на 16:00.

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