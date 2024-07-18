Фестиваль воркаута пройдёт в Пскове 20 июля

12:27, 18 июля 2024, ПАИ

Открытые соревнования по воркауту пройдут в Пскове 20 июля, сообщается в группе «Street Workout Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в три этапа: фристайл, троеборье, в которое входят подтягивание на турнике, отжимания на брусьях и подъём прямых ног к перекладине, а также полоса препятствий.

Участники посоревнуются за награды в трёх возрастных категориях. Мероприятие начнётся в 12:30 на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского.

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