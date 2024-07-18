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Общество

ПсковГУ продолжает приём заявлений от абитуриентов-целевиков

Псковский государственный университет продолжает приём заявлений от абитуриентов, поступающих по целевым направлениям от работодателей региона, сообщил корреспонденту ПАИ ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв.

На данный момент поступило 64 целевых заявления, 20 из них – по направлениям от образовательных учреждений региона. Кроме того, одними из основных заказчиков целевого набора являются комитет по здравоохранению Псковской области и ПАО «Россети».

На портале ПсковГУ опубликована подробная инструкция о том, как поступить в вуз по целевому направлению. Напомним, что заявление на поступление можно подать через «Госуслуги», где при желании пройти целевое обучение надо ответить «да» на вопрос: «Рассматриваете целевое обучение?». После этого можно будет изучить и выбрать предложение заказчиков на портале «Работа в России». Напомним, заявление на поступление подаются до 25 июля.

На портале вуза также опубликовано количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр приёма по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты в университет.

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