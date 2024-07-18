Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Горячей воды не будет в Новосокольниках семь дней

Горячей воды не будет в Новосокольниках семь дней, сообщили ПАИ в администрации Новосокольнического района.

Фото: ПАИ

Горячей воды не будет с 8:00 19 июля до 12:00 21 июля и с 8:00 24 июля до 12:00 27 июля.

«Газпром межрегионгаз Псков» уведомил предприятия Новосокольников, оборудование которых работает на газовом топливе, о прекращении газоснабжения в указанный период. Газ и воду отключат в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе. На этот период также будет остановлено технологическое газовое оборудование котельных города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Красногородского округа с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков
18 июля 2024

Горячей воды не будет в Новосокольниках семь дней
18 июля 2024

Пропавшую городскую казну могут отыскать псковичи в День города
18 июля 2024

Строительные работы для догазификации района аэропорта начались в Пскове
18 июля 2024

Грозы и до 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 19 июля
18 июля 2024

15 не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили в Пскове
18 июля 2024

Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Островского района 19 июля
18 июля 2024

Тарифы на ливневую канализацию обсудят на «Серебряном дожде»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...