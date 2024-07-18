Горячей воды не будет в Новосокольниках семь дней
Горячей воды не будет в Новосокольниках семь дней, сообщили ПАИ в администрации Новосокольнического района.
Горячей воды не будет с 8:00 19 июля до 12:00 21 июля и с 8:00 24 июля до 12:00 27 июля.
«Газпром межрегионгаз Псков» уведомил предприятия Новосокольников, оборудование которых работает на газовом топливе, о прекращении газоснабжения в указанный период. Газ и воду отключат в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе. На этот период также будет остановлено технологическое газовое оборудование котельных города.
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