Горячей воды не будет в Новосокольниках семь дней

13:06, 18 июля 2024, ПАИ

Горячей воды не будет в Новосокольниках семь дней, сообщили ПАИ в администрации Новосокольнического района.

Горячей воды не будет с 8:00 19 июля до 12:00 21 июля и с 8:00 24 июля до 12:00 27 июля.

«Газпром межрегионгаз Псков» уведомил предприятия Новосокольников, оборудование которых работает на газовом топливе, о прекращении газоснабжения в указанный период. Газ и воду отключат в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе. На этот период также будет остановлено технологическое газовое оборудование котельных города.