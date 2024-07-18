Юрий Бурлин – о возможности введения в Пскове туристического налога: Надо всё тщательно просчитать

16:42, 18 июля 2024, ПАИ

Как прошла рабочая встреча депутатов Псковского областного Собрания с депутатами гордумы, рассказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской гордумы Юрий Бурлин в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы обсудили два вопроса – по поводу заявок на ремонт дворов в рамках проекта ФКГС, по плану их выполнения, возможных сложностях. Вторым вопросом у нас стало потенциальное введение в Пскове курортного сбора, который сейчас называется туристическим налогом», – отметил Юрий Бурлин.

По его словам, по обоим вопросам было достаточно активное взаимодействие всех участников встречи. «Были высказаны разные возможности решения данных вопросов. Их сейчас взяли в работу. Будем обсуждать это и дальше», – сказал он.

При этом практика введения туристического налога уже есть в больших городах, уточнил Юрий Бурлин. «С малыми городами пока ещё такой практики нет. Надо всё тщательно просчитать, а потом уже принимать решение», – заключил он.