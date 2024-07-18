Скопился десяток машин: движение транспорта затруднено на улице Ленина в Пскове
Движение транспорта затруднено на улице Ленина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Причиной этому стало дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили Renault и Haval. Предварительно, никто не пострадал.
Рекомендуем планировать маршрут с учётом данной ситуации и выбирать пути объезда участка.
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