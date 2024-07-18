«Смородиновый день» пройдёт в «Михайловском» 20 июля

14:56, 18 июля 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» поспела красная, белая и чёрная смородина, и по этому случаю в музее уже в эту субботу, 20 июля, будут праздновать «Смородиновый день». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Большую тематическую программу в этот раз проведут в музейном комплексе в деревне Бугрово – в Музее-мельнице и в «Пушкинской деревне». В афише праздника интерактивные костюмированные экскурсии и фольклорная программа «РасСказки о Пушкине», по случаю богатого урожая – со смородиновым угощеньем.

Узнать о времени проведения, продолжительности того или иного события, возрастных рекомендациях для гостей можно на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий → Июль → Смородиновый день».