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Общество

«Смородиновый день» пройдёт в «Михайловском» 20 июля

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» поспела красная, белая и чёрная смородина, и по этому случаю в музее уже в эту субботу, 20 июля, будут праздновать «Смородиновый день». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Смородиновый день в Тригорском (2021 год). Фото из архива Пушкинского заповедника

Большую тематическую программу в этот раз проведут в музейном комплексе в деревне Бугрово – в Музее-мельнице и в «Пушкинской деревне». В афише праздника интерактивные костюмированные экскурсии и фольклорная программа «РасСказки о Пушкине», по случаю богатого урожая – со смородиновым угощеньем.

Узнать о времени проведения, продолжительности того или иного события, возрастных рекомендациях для гостей можно на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий → Июль → Смородиновый день».

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