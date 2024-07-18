Семь спортивных мероприятий пройдут на «Машиностроителе» в День города Пскова

14:59, 18 июля 2024, ПАИ

Семь спортивных мероприятий пройдут на стадионе «Машиностроитель» в День города Пскова 27 и 28 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Все состязания носят название «Кубок освобождения». В этом году псковичи празднуют 80-летие со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Спортсмены примут участие в соревнованиях по футболу, баскетболу 3x3, гиревому спорту, стрельбе из лука, шахматам, киберспорту и фиджитал-спорту.

Более подробную информацию о соревнованиях по отдельным дисциплинам можно узнать на сайте администрации Пскова. Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».