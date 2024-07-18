Дмитрий Аленичев посетит футбольный фестиваль в Пскове

15:13, 18 июля 2024, ПАИ

Победитель Лиги чемпионов УЕФА 2004 года, уроженец Великих Лук Дмитрий Аленичев посетит фестиваль «Футбольный фейерверк» в Пскове, который пройдёт с 24 по 26 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Планируется, что в футбольном фестивале выступят 12 команд 2016 года рождения из разных регионов. Соревнования приурочены ко Дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Участники мероприятия смогут встретиться с уроженцем Великих Лук Дмитрием Аленичевым, который является первым российским футболистом, ставшим победителем самых престижных европейских турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

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