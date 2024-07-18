Выплаты за добровольную сдачу оружия и боеприпасов вдвое увеличили в Псковской области

15:35, 18 июля 2024, ПАИ

Выплаты за добровольную сдачу оружия и боеприпасов вдвое увеличили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В соответствии с постановлением правительства Псковской области № 217 от 27 июня 2024 года, выплата за сдачу гладкоствольного длинноствольного оружия увеличена с 1 500 рублей до 3 000 рублей, за сдачу нарезного длинноствольного оружия – с 1 800 рублей до 3 600 рублей, за нарезное короткоствольное – с 1 300 рублей до 2 600 рублей, за комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное – с 1 800 рублей до 3 600 рублей, за оружие ограниченного поражения – с 1 200 рублей до 2 400 рублей, за газовое оружие (револьверы и пистолеты) – с 1 000 рублей до 2 000 рублей, за боевое ручное стрелковое оружие – с 3 000 рублей до 6 000 рублей.

При этом за боеприпасы к гладкоствольному оружию выплаты увеличились с 10 до 20 рублей, за боеприпасы к нарезному оружию – с 15 до 30 рублей, за боеприпасы к боевому ручному стрелковому оружию – с 20 до 40 рублей, а за взрывчатые вещества выплаты выросли с 300 до 600 рублей.

«Право на выплату денежного вознаграждения имеют граждане, проживающие на территории Псковской области, сдавшие зарегистрированное оружие на утилизацию. Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства», отметили в пресс-службе.