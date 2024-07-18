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Общество

Администрация Пскова разъяснила ситуацию с торговлей возле «Европарка»

Представители контрольного управления администрации Пскова провели рейд, в ходе которого уведомили торговавших возле «Европарка» о незаконности торговли. Ситуацию корреспонденту ПАИ прокомментировал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов.

Администрация Пскова разъяснила ситуацию с торговлей возле «Европарка». Фото здесь и далее: Фёдор Егоров / ПАИ

Участок на улице Петровской, 18 находится в частной собственности компании «Леонардо Керамичи». Согласно документам, назначение использования участка – для эксплуатации и обслуживания зданий приёмного пункта прачечной и химчистки, сообщил Андрей Ульянов.

«Было проведено мероприятие земельного контроля, где собственнику было указано на то, что принадлежащая ему собственность, земельный участок используется не по назначению [документы были направлены собственнику участка, копия есть в распоряжении редакции ПАИ]. В связи с чем собственником было принято решение о том, чтобы закрыть данный земельный участок», – пояснил он.

Собственник закрыл ограждение участка, на котором по четвергам происходила торговля. В итоге торговавшие там стихийно переместились на прилегающий земельный участок, который находится в муниципальной собственности, где также незаконно продолжили торговлю.

«Контрольное управление администрации Пскова сегодня провело рейдовое мероприятие, в ходе которого торговавшим объяснили незаконность их действий. Около 30 % торговавших в этом месте – простые псковичи, продающие выращенное на своём участке. Это бабушки, пенсионеры. И мы предложили им бесплатные места на рынке «Маяк», который находится от улицы Петровской совсем недалеко. Некоторые из них уже заинтересовались и начали переговоры», – рассказал заместитель главы администрации Пскова.

Частные предприниматели, торговавшие на улице Петровской, 18, могут выбрать в качестве места торговли или частные рынки, или предназначенные для торговли муниципальные площадки, подчеркнул Андрей Ульянов. «Со своей стороны мы готовы ответить на все вопросы», – отметил он, напомнив, что можно обратиться в адрес отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова (телефон 29-10-67) и МКУ «Снежинка» (телефон 8-953-239-16-71).

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