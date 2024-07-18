Полиция нашла укравшего тую у ГКЦ в Пскове

15:59, 18 июля 2024, ПАИ

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову установили похитителя, укравшего тую с площади Победы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 14 июля от здания Городского культурного центра на площади Победы мужчина украл тую. По предварительным данным, причинённый ущерб составил около 13 тысяч рублей. Это происшествие вызвало широкий резонанс у пользователей в социальных сетях.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 29-летний пскович. Он дал признательные показания.

По имеющимся данным, мужчина украл тую из хулиганских побуждений и будучи нетрезвым. Сейчас местонахождение похищенной туи устанавливается. Причинённый ущерб пскович возместит в денежном эквиваленте.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Проводится расследование.