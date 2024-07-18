Псковские эксперты: Мы сталкиваемся с безразличным отношением со стороны общества к людям с инвалидностью

16:30, 18 июля 2024, ПАИ

О проблеме отношения общества к людям с ОВЗ поговорили эксперты в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ.

«Мы сталкиваемся с безразличным отношением со стороны общества к людям с инвалидностью. Это безразличие в том числе не даёт необходимый толчок для принятия решений по поддержанию таких людей. Конечно, транслирование и информационное сопровождение не должно быть навязчивым. Нужно менять отношение людей к людям с инвалидностью. Если перевес будет от безразличия к участию здорового большинства, то нам будет в разы проще решать разного рода задачи», – отметил председатель Совета межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» Андрей Царёв.

При этом директор центра доступной абилитации «Добрея» Наталья Лобанова обратила внимание на то, что в информационном сопровождении работы НКО было бы интересно транслировать мотивирующие истории.

«Из точки «А» в точку «Б» каждый может добраться по-своему. Кто-то это сделает с лёгкостью, а человек с особыми возможностями сделает это с большим преодолением себя. Вот об этом и было бы здорово рассказывать. Мы не про слёзные истории, мы про волю. Мы все любим читать про личности и про героев – это для нас пример. Я, например, каждый день работаю с детьми, которые преодолевают себя», – обратила внимание гостья медиацентра.

Директор АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области» Татьяна Марина, в свою очередь, согласилась с мнением, что общество с осторожностью относится к людям с ОВЗ. «На мой взгляд, люди боятся людей с инвалидностью и пытаются огородиться от этой проблемы. Таким образом и получается безразличие к людям с ОВЗ», – сказала она.