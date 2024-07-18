Посвящённый Дню города Пскова турнир по пляжному волейболу пройдёт 20 и 21 июля

16:16, 18 июля 2024, ПАИ

Турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд, посвящённый Дню города Пскова, пройдёт на городском пляже 20 и 21 июля. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club.

Соревнования пройдут в двух категориях. 20 июля состоится турнир среди волейболистов 2008 года рождения и младше. Соревнования команд с игроками 2007 года и старше пройдут 21 июля. В каждой категории могут сыграть не более 30 пар.

Участники проведут групповой этап, где каждый матч идёт, пока одна из команд не наберёт 21 очко. На втором этапе команды с лучшим результатом разыграют медали в категории «Хард», а остальные продолжат играть в категории «Лайт».

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